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За пять лет ДГК построит на 23 млрд руб.
Совет директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" одобрил инвестиционную программу компании на 2007-2015 гг. Планируемый объем инвестиций - 22,8 млрд руб. Осуществлять инвестиционную программу ДГК планирует за счет собственных источников финансирования (амортизационных отчислений) и с использованием привлеченных средств и экономических механизмов Киотского протокола.
Приоритетными объектами инвестиционной программы являются: расширение второй очереди Благовещенской ТЭЦ с вводом генерирующей мощности 110 МВт; строительство ТЭЦ во Владивостоке и реконструкция магистральных тепловых сетей Владивостока. А также в Хабаровском крае газификация Николаевской ТЭЦ с переводом котлов на газовое топливо и строительство магистрального газопровода диаметром 325 мм и протяженностью 225,6 км. И завершение перевода котлов Хабаровской ТЭЦ-1 на сжигание газового топлива; реконструкция Хабаровской ТЭЦ-2 с переводом котлов на газовое топливо со строительством распределительного газопровода протяженностью 20,7 км.
Как уточнили в пресс-службе компании, в утвержденную инвестпрограмму ДГК вошли только проекты, имеющие ТЭО и понятную схему финансирования. Другие - пока остались за бортом. В частности, станция на Ургале планируется под "китайский проект", поэтому решение о ее строительстве будет принято после подписания официальных документов по экспорту электроэнергии в Китай. Проработкой этих вопросов занимается не ДГК. При этом отдельно будут рассматриваться предполагаемые инвесторы и способы финансирования. Но, подчеркнули в пресс-службе, строительство электростанции на Ургале зафиксировано в соглашении между РАО и правительством Хабаровского края, его никто не отменял.
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