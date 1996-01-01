"Дальсвязь" попала под "Систему"

Совет директоров ОАО "Дальсвязь" утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

На 11 мест претендуют 25 кандидатов. В том числе в совет выдвинуты три представителя структур АФК "Система". Это заместитель гендиректора по финансам и инвестициям ЗАО "Система Телеком" Шамиль КУРМАШОВ, главный специалист компании Михаил ТОПИЛИН и заместитель гендиректора по коммерческой деятельности МГТС Денис ЛОБАНОВ.