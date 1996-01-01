Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как порты региона отработали зиму
Третий и четвертый порты Дальнего Востока - Ванино и Владивостокский морской торговый порт - в первые месяцы года идут по прошлогоднему графику. Первый успешно набирает грузы, второй - ничего не может сделать с падением объемов перевалки.
ОАО "Порт Ванино" в январе-феврале 2007 г. увеличило перевалку грузов на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 937,4 тыс. тонн. В январе-феврале на экспорт отправлено 529,6 тыс. тонн грузов (-1,1% к аналогичному периоду 2006 г.), в том числе 341,8 тыс. тонн приходится на лес, 118,6 тыс. тонн на цветные и черные металлы и 65,6 тыс. тонн - на уголь. Импорт в январе-феврале составил 99,9 тыс. тонн (+0,6%). В каботаже перевалено 49,4 тыс. тонн различных грузов, через паромную переправу Ванино-Холмск перегружено 258,5 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем в январе-феврале 2006 г.
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" в январе-феврале 2007 г., по оперативным данным, снизило перевалку грузов на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 624,2 тыс. тонн. В экспортном направлении портом переработано 344,1 тыс. тонн грузов (484,6 тыс. тонн в январе-феврале 2006 г., падение на 29%). Кроме того, обработано 178,8 тыс. тонн импортных грузов (173,1 тыс. тонн за январь-февраль 2006 года) и 101,3 тыс. тонн каботажных грузов (123,5 тыс. тонн за январь-февраль 2006 г.).
В то же время Владивостокский контейнерный терминал (работает на территории Владивостокского морского торгового порта), по данным пресс-службы, в январе-феврале 2007 г. переработал 22 646 TEU (20-футовый контейнер), что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2006 г.
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке