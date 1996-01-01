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Как порты региона отработали зиму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Третий и четвертый порты Дальнего Востока - Ванино и Владивостокский морской торговый порт - в первые месяцы года идут по прошлогоднему графику. Первый успешно набирает грузы, второй - ничего не может сделать с падением объемов перевалки.

ОАО "Порт Ванино" в январе-феврале 2007 г. увеличило перевалку грузов на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 937,4 тыс. тонн. В январе-феврале на экспорт отправлено 529,6 тыс. тонн грузов (-1,1% к аналогичному периоду 2006 г.), в том числе 341,8 тыс. тонн приходится на лес, 118,6 тыс. тонн на цветные и черные металлы и 65,6 тыс. тонн - на уголь. Импорт в январе-феврале составил 99,9 тыс. тонн (+0,6%). В каботаже перевалено 49,4 тыс. тонн различных грузов, через паромную переправу Ванино-Холмск перегружено 258,5 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем в январе-феврале 2006 г.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" в январе-феврале 2007 г., по оперативным данным, снизило перевалку грузов на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. - до 624,2 тыс. тонн. В экспортном направлении портом переработано 344,1 тыс. тонн грузов (484,6 тыс. тонн в январе-феврале 2006 г., падение на 29%). Кроме того, обработано 178,8 тыс. тонн импортных грузов (173,1 тыс. тонн за январь-февраль 2006 года) и 101,3 тыс. тонн каботажных грузов (123,5 тыс. тонн за январь-февраль 2006 г.).

В то же время Владивостокский контейнерный терминал (работает на территории Владивостокского морского торгового порта), по данным пресс-службы, в январе-феврале 2007 г. переработал 22 646 TEU (20-футовый контейнер), что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2006 г.

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