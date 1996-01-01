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Для артели "Амур" определили приоритеты
В начале марта президент ЗАО "Альянс-Пром" Константин БАСЮК и гендиректор ЗАО "Артель старателей "Амур" Борис АЛЕКСЕЕВ посетили производственные объекты Артели. Среди них рудник "Рябиновый", ГОКи "Тас-Юрях" и "Юбилейный", базы "Белькачи" и "Мар-Кюель", прииск "Кондер", карьер "Тукчи" и др.
В ходе поездки шло обсуждение деталей производственной программы на 2007 г. Были подтверждены планы артели на год по добыче 4 тонн золота, 3,5 тонны платины и 8,5 тонны серебра. И определены приоритетные направления деятельности компании в 2007 г. Одно из них - геологоразведка. В 2007 г. на геологоразведку будет направлено 350 млн руб., в то время как в 2006 г. эта сумма составляла 273 млн руб. При этом численность рабочих, задействованных в геологоразведочных работах, увеличиться в 1,5 раза с 601 до 935 человек.
Еще одним важным направлением деятельности компании станет структурирование бизнеса и выстраивание системы управления. "Мы намерены активно участвовать в управлении компанией, взаимовыгодно сотрудничать со всеми акционерами, заинтересованными в развитии предприятия", - подчеркивает президент "Альянс-Прома". По его мнению, приход специалистов "Альянса", обладающих опытом управления, в том числе антикризисного, благоприятно отразится на производственных показателях компании. Кстати, на 10% увеличится зарплата работников "Артели старателей "Амур" на северных добычных участках.
ДосьеЗАО "Артель старателей "Амур" образовано в 1993 г., входит в пятерку ведущих предприятий по добыче драгметаллов. По информации пресс-службы компании, в 2006 г. "Амур" произвел около 6 тонн золота и платины в золотом эквиваленте. Выручка компании за 2005 г. составила 7 млрд руб., чистая прибыль - 560,3 млн руб. В настоящий момент 53% акций артели владеют ЗАО "Альянс-Пром" и дружественные ему компании. "Альянс-Пром" входит в холдинг ОАО "Группа Альянс".
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