Для артели "Амур" определили приоритеты

В начале марта президент ЗАО "Альянс-Пром" Константин БАСЮК и гендиректор ЗАО "Артель старателей "Амур" Борис АЛЕКСЕЕВ посетили производственные объекты Артели. Среди них рудник "Рябиновый", ГОКи "Тас-Юрях" и "Юбилейный", базы "Белькачи" и "Мар-Кюель", прииск "Кондер", карьер "Тукчи" и др.

В ходе поездки шло обсуждение деталей производственной программы на 2007 г. Были подтверждены планы артели на год по добыче 4 тонн золота, 3,5 тонны платины и 8,5 тонны серебра. И определены приоритетные направления деятельности компании в 2007 г. Одно из них - геологоразведка. В 2007 г. на геологоразведку будет направлено 350 млн руб., в то время как в 2006 г. эта сумма составляла 273 млн руб. При этом численность рабочих, задействованных в геологоразведочных работах, увеличиться в 1,5 раза с 601 до 935 человек.

Еще одним важным направлением деятельности компании станет структурирование бизнеса и выстраивание системы управления. "Мы намерены активно участвовать в управлении компанией, взаимовыгодно сотрудничать со всеми акционерами, заинтересованными в развитии предприятия", - подчеркивает президент "Альянс-Прома". По его мнению, приход специалистов "Альянса", обладающих опытом управления, в том числе антикризисного, благоприятно отразится на производственных показателях компании. Кстати, на 10% увеличится зарплата работников "Артели старателей "Амур" на северных добычных участках.