Режим рабочего времени не влияет на расчет отпускных

Сотрудникам с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для расчета отпускных нужно исчислять в общем порядке. За основу необходимо брать средний дневной заработок, который определяется путем деления суммы фактически начисленной зарплаты за последние 12 месяцев на 12 и на среднее число календарных дней (29,4).

При перемножении полученного результата на число календарных дней отпуска, подлежащих оплате, получается итоговая сумма отпускных. Об этом информирует Федеральная служба по труду и занятости в письме от 10 января 2007 г. № 16-6, сообщает www.buhnews.ru.

Представители Роструда напоминают, что Верховный суд своим решением от 13 июля 2006 г. № ГКПИ06-637 признал недействующим порядок определения среднего заработка работника для оплаты отпуска, утвержденный постановлением правительства от 11 апреля 2003 г. № 213. Дело в том, что он ставил определение среднего заработка сотрудника для оплаты отпуска в зависимость от установленной продолжительности рабочей недели. В результате средний заработок за время отпуска лица, которому установлен суммированный учет рабочего времени, оказывался ниже среднего заработка сотрудника с поденным учетом рабочего времени, что противоречит принципам справедливости Трудового кодекса.