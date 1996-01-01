Налоговики придумали новый способ борьбы с "серыми" зарплатами

Налоговики намерены взять под жесткий контроль уплату не только единого социального налога, но еще и подоходного. Как сообщает газета "Бизнес", фирмам, заподозренным в уклонении от его уплаты, почти наверняка заблокируют счета, предупреждают эксперты.

В подготовленных ФНС "рекомендациях по выявлению налоговых агентов, не перечисляющих налог на доходы физических лиц" подробно описывается, как инспекторы на местах могут рассчитать сумму НДФЛ, которую предприниматель должен перечислить в бюджет. Для этого сотрудники отдела камеральных проверок в местной инспекции должны взять базу для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и умножить это число на 13%. Полученная цифра и есть сумма налога, которую должно перечислить предприятие. "Расхождение между расчетной и фактически поступившей в бюджет суммами налога на доходы физических лиц свидетельствует о возможном неперечислении в бюджет налога", - пишут авторы секретной инструкции.