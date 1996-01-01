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Торг с налогами не всегда уместен
Еще когда первые налоговые послабления, предложенные Минфином, закладывались в "долгосрочный" (трехгодичный) бюджет России, аналитики были практически единодушны - надежды бизнеса не оправдываются. А сумму всех нововведений Минфина в части либерализации налогового бремени оценили в 0,23 процента от доходов бюджета на 2008 год.
По мнению эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия БЕЛОУСОВА, такая уступка - не более чем погрешность в прогнозировании сбора крупных федеральных налогов. Однако, как только по итогам первых двух месяцев 2007 года появились надежды, что инфляцию удастся удержать ниже 8%, Минфин решил повернуться к бизнесу лицом. Продвигая известную идею "ненефтегазового бюджета", поддержанную, между прочим, и президентом страны, финансовое ведомство предлагает пока строго избирательное снижение налогов.
Задача ясна - простимулировать перерабатывающие производства, которым предстоит стать локомотивами роста несырьевого сектора экономики. Отечественный ВВП по-прежнему слишком сильно зависит от нефтегазового сектора, предупреждает КУДРИН, за счет сырьевых доходов федеральный бюджет в 2006 году получил 44% всех поступлений. Непредсказуемую зависимость казны от нефти и газа надо снижать. И для начала, помимо Стабилизационного фонда, отделить все доходы от нефти от бюджета и направлять их в еще один фонд - специальный нефтегазовый. И только после этого Минфин готов пойти на более радикальное снижение налогов.
Глава Минфина раз за разом называет долю в 4% от ВВП, так называемый нефтегазовый трансферт, большая часть которого должна пойти на покрытие бюджетных расходов. А другую его часть, по словам Кудрина, около 1 процента ВВП, можно пустить на снижение налогов. Впрочем, какие налоги снижать за счет нефтегазового транша, в Минфине пока не определились. Хотя, по расчетам министра, 1% ВВП хватит на снижение НДС с 18 до 15%.
Впрочем, Минфин уже отважился на уменьшение ставки налога на прибыль дивидендов от стратегического участия компаний в капитале друг друга (с 30 до 15%). Проиндексирован также акциз на табак и сокращен перечень подакцизной спиртосодержащей продукции (в основном это касается лекарственных средств). Кроме того, около 2,6 млрд руб. перепало бизнесу за счет налоговых льгот в сфере инновационной деятельности. Последнее - едва ли не единственное средство, стимулирующее перерабатывающие производства.
Впрочем, есть еще один, но уже косвенный стимул. Дело в том, что в обмен на снижение ставки НДС ожидается повышение НДПИ (сверх инфляции) на газ и полная отмена льгот и по этому налогу, и по самому НДС. Но насколько такие меры способны подтолкнуть предпринимателей к переводу средств в переработку, покажет только практика. Эксперты же отнеслись к идее такого "обмена" весьма скептически. Так, замруководителя налогового комитета РСПП Сергей БЕЛЯКОВ указывает, что от снижения НДС выигрывает вся экономика, а от повышения НДПИ, каким бы оно ни было, умерят свои аппетиты лишь нефтегазовые компании.
Остается напомнить, что предпринимательский актив - РСПП на встрече с президентом выступил за радикальное снижение НДС - до 10%, а премьер российского правительства уже второй год бьется за снижение НДС хотя бы до 13%. Как видно, не случайно Михаил ФРАДКОВ сейчас характеризует предложения Минфина не иначе как неуместный торг.
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