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Силовики конфискуют товар для перепродажи через "свои" магазины
Практика арестов и продажи имущества под видом контрафакта будет изменена, заявила в интервью корреспонденту "ФК-Новости" заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Елена ПАНИНА. Она полагает, что соответствующая законодательная инициатива может быть внесена в Госдуму уже в апреле.
Депутат напомнила, что в последнее время было много случаев, когда конфискованное под видом контрафакта имущество продается на рынке по бросовым ценам, причем часто это происходит до решения суда. Особенно ситуация обострилась год назад, когда крупная российская компания "Евросеть" пожаловалась президенту и председателю Правительства на действия силовиков после того, как сотрудники управления "К" МВД арестовали груз мобильных телефонов на сумму $19 млн после прохождения таможни. В качестве причины сначала назвали подозрение в контрабанде, а затем товар был назван "контрафактным".
В ответ производитель - американская компания Motorola заявила, что изъятые телефоны ввезены абсолютно легально, все происшедшее было названо "угрозой бизнесу зарубежных компаний в России". Как считают эксперты, телефоны были не уничтожены, а проданы. В принципе сегодня арестованное и конфискованное имущество и вещдоки продает РФФИ. Имущество это в РФФИ передают таможня, судебные приставы, МВД, ФСБ, Генпрокуратура.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей компьютерной техники (РАТЭК) уже давно бьет тревогу, утверждая, что под видом борьбы с незаконным ввозом МВД изымает импортные товары и по дешевке реализует их через неизвестные фирмы.
Как правило, товар оценивается в несколько раз дешевле реальной стоимости, но продается по рыночной цене. Фактически налицо так называемое товарное рейдерство. Этот "бизнес" строится по такой схеме: конфискация, признание товара контрафактом (который формально подлежит уничтожению), а затем реализация товара по "своим" ценам". Елена Панина подчеркнула, что в Госдуме уже давно знают проблемы и готовы ее решать. При этом депутаты уверены, что процедура изъятия, хранения и реализации товаров стала прозрачной.
"Главное, в Уголовном кодексе надо определить, что именно следует считать вещественным доказательством? Стоит ли в качестве вещдока изымать целую партию товара или достаточно нескольких образцов", - подчеркнула Елена Панина. По ее словам, следует не конфисковывать целую партию, а просто изымать ее из оборота.
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