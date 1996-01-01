Дорожники попали под приватизацию

- Слышала, что собираются приватизировать государственное предприятие "Примавтодор", которое занимается содержанием, ремонтом и строительством дорог в крае. Не получится ли так, что после этого федеральные трассы станут такими же, как и во Владивостоке?

- Действительно ЗС Приморского края 21 февраля приняло Закон "О Программе приватизации государственного имущества края на 2007 год". В соответствии с ней КГП "Приморское автодорожное ремонтное предприятие", более известное под названием "Примавтодор", подлежит приватизации.

Приватизация "Примавтодора", по замыслу депутатов, не должна привести к развалу дорожного хозяйства, а будет развивать здоровую конкуренцию среди дорожников.