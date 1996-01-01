Налог на вклады

В 2002 году я положил в Сбербанк деньги на пенсионный вклад на два года под 16,3% годовых. Однако, когда пришел срок их забирать, оказалось, что с меня вычли подоходный налог - почти 3000 рублей. По какому праву?

- Как нам пояснили в налоговой инспекции, с дохода, полученного в виде процентов по вкладам, вычитается налог, если эти проценты больше чем 3/4 ставки рефинансирования ЦБ (п. 27 ст. 217 Налогового кодекса). Причём налог довольно приличный - 35% с суммы превышения. Вам не повезло: с 2002-го по 2004 годы Центробанк шесть раз снижал ставку рефинансирования. Когда вы клали сбережения, она составляла 23% и ваши 16,3% годовых были вполне "законными". А к моменту истечения договора ставка ЦБ уже составляла 13%, так что налоговики сочли, что вы получили "сверхдоход".

Формально налоговые органы и банк правы. Вкладчикам надо иметь в виду, что сейчас ЦБ снизил ставку рефинансирования до 10,5%. Так что доходы со всех вкладов, приносящих больше 8% годовых, попадают под налогообложение.