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Выйти из щелей
На участие в региональном этапе конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2007", организатором которого выступает Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRAPEC), поступило 22 заявки.
Генеральный спонсор "БИТ-2007. Дальний Восток" - Тихоокеанская управляющая компания. Ее директор Андрей КОСОЛАПОВ давно и реально занимается венчурным бизнесом. Он - член Союза бизнес-ангелов России. О роли инноваций в становлении и развитии малого и среднего бизнеса с ним побеседовал корреспондент ДДГ "ЗР".
- Андрей Георгиевич, наш малый и средний бизнес несколько отличается от того, что под этим понимают в развитых странах. Там в эту категорию входят маленькие магазинчики, мастерские, небольшие производства и высокотехнологичные предприятия. Наш малый бизнес инноваций побаивается. Можно ли изменить ситуацию?
- Проведением этого конкурса мы и пытаемся изменить ситуацию.
Действительно, не в обиду малому российскому бизнесу будет сказано, я отчасти и сам к нему отношусь, у нас он "тараканий". В том смысле, что реально живет в щелях несуразностей российского рынка. Было время, когда на рынке много чего не было. Кто-то начинал первым поставлять какой-то товар, кто-то - оказывать услугу, кто-то - производить что-то несложное. Потом пришли другие, рынок заполнялся, кто-то выжил, кто-то нет. И постепенно "стены" и "блоки" рыночного здания притерлись друг к другу, игроки позанимали ниши, и "тараканам" жить теперь негде. Исчезли зазоры!
И за счет чего теперь жить небольшой компании? У нее не много активов, то есть она ими не обременена, и у нее нет необходимости добиваться, например, полной загрузки оборудования. Поэтому она может себе позволить вложить какие-то деньги в то, что "стрельнет".
В принципе, так в свое время начинали и мы. Поэтому я не понимаю, как это малый бизнес может быть неинновационным. Видимо, это от недопонимания того, что есть инновация. А ведь "фишка" необязательно должна быть технологической. Это может быть сервис, дизайн, маркетинг, уникальность в масштабах местного рынка. Так что, если предприниматель ничего интересного не придумал, шансов выжить нет. А маленькие компании, которые выросли, пошли играть уже не на местном, а на федеральном рынке.
- Ваша компания начинала 15 лет назад с того, что стала дилером Иркутского кабельного завода. А сейчас вы сами производите множество наименований электротоваров и инструментов под зарегистрированными торговыми марками "ДЭК" и "Технодром". У вас есть партнеры в КНР, Турции, Южной Корее и на Тайване, а продукция известна далеко за пределами Приморья, да, по сути, во всей России. Какую-то роль сыграли в этом инновации?
- Если в бренде нет инноваций - бренда нет, ведь его легко повторить. Мы первыми в России вышли на рынок с идеей "российский бренд, изготовленный в Китае". Там множество предприятий, которые производят большой ассортимент нужной нам продукции. И в рамках технологических возможностей производителя там можно заказать свою спецификацию изделия со своим дизайном упаковки.
Так появляется "новый продукт", например, рулетка "ДЭК". В момент ее выхода на нашем рынке точно таких не было. Или, например, по нашему заказу в КНР изготавливают энергосберегающие лампы White Nights (зарегистрированная товарная марка) не в традиционной картонной коробке, а в прозрачном блистере, который можно и ставить на витрине, и подвешивать - простенькая инновация в упаковке.
Такую модель бизнеса в масштабах страны мы начали развивать после дефолта 1998 г., а в 2001 г. впервые столкнулись с подделкой автоматов "ДЭК", после чего поняли: пора думать о защите своей продукции. В октябре 2003 г. мы начали выпускать новые автоматические выключатели "ДЭК". Когда-то это выдумали французы, а потом патент устарел.
В общем, сам по себе продукт на рынке давно известен, но мы внесли 20 конструктивных изменений и защитились патентом. Обновленный продукт получил новые потребительские качества, и теперь покупатель готов платить за него больше.
Еще один пример: мы первыми на нашем рынке в сегменте недорогой электроустановки стали делать розетки и выключатели в многоцветной гамме, а поскольку они состоят из нескольких элементов, появилась возможность комбинировать цвета. Предложения на российском рынке - только "буржуйские", с небольшим числом комбинаций и значительно дороже. Я так подробно об этом рассказываю, чтобы показать: инновации - это совсем не страшно и не обязательно суперсложно.
- Вы готовы стать бизнес-ангелом и профинансировать start-up внедрения инновации, которая вас заинтересует на конкурсе?
- На самом деле я думаю, в России пока нет в большой массе бизнес-ангелов. На западе они играют определенную социальную роль. Как правило, это люди преимущественно немолодые, годами наработавшие капитал. Они могут себе позволить рискнуть и потратить деньги на благое дело, даже если в итоге ничего не получится. И это определенный образ жизни, вписанный в рамки культуры предпринимательства. У нас, скорее, это бизнес-демоны: они ожидают прибыли от вложений, и раздумья о выходе из проекта у них первичны. Наши бизнес-ангелы сами генерируют проекты и сами рискуют деньгами. То есть это некая смесь Кулибина с венчурным капиталистом. Как правило, их проекты не выходят за рамки привычного для них сегмента рынка. Это принципиальное отличие.
Участвуя в конкурсе, мы хотим понять, есть ли на дальневосточном рынке игроки-инноваторы? Если что-то нас заинтересует, мы готовы рассмотреть возможность участия в проекте. Разговоры про инновации идут давно, и, думаю, рано или поздно критическая масса разговоров должна "стрельнуть".
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