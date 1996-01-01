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Малый бизнес Владивостока прижали на аренде
Инициатива администрации Владивостока, увеличить арендную плату за муниципальные помещения, застала предпринимателей врасплох.
В середине февраля чиновники администрации Владивостока внесли в Думу города Владивосток проект решения "О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Владивостока от 27.02.2003 № 173 "Об утверждении величин коэффициентов, корректирующих расчет арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в собственности муниципального образования город Владивосток".
Мотивация "Серого дома" - забота о наполнении бюджета. По словам начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации города Николая АРЖАНОВА, повышение арендной платы вызвано необходимостью пополнения доходной части городского бюджета. Изменение корректирующего коэффициента позволит получить дополнительно в бюджет города в этом году 55 млн руб.
Предприниматели уже выступили с резкой критикой этого проекта. По мнению представителя Лиги торговых предпринимателей Елены ВОРОЖБА, это приведет к увеличению задолженности по арендным платежам. Более того, часть помещений может остаться и вовсе без арендаторов, так как стоимость аренды без льготы будет близка к коммерческой. А муниципальные помещения без арендаторов - это траты из бюджета на их поддержание в рабочем состоянии.
Правда, есть еще одни нюанс, о котором бизнессообщество не говорит. Повышения корректирующего коэффициента, возможно, и не было бы, если бы этой льготой не обладали практически все арендаторы городских помещений. Ведь почти 90% арендаторов имеют на руках свидетельства малого бизнеса. На практике же часть арендаторов уже давно выросла из "штанишек". Достаточно сказать, что такой документ, выдававшийся в администрации Приморского края, получали многие уже довольно крупные бизнесмены. Так что хитрость предпринимателей теперь бумерангом ударила по ним самим.
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