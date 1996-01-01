Уперлись в землю

В России даже самый пустяшный вопрос, связанный с оформлением прав собственности, может обернуться годами бюрократической волокиты и садомазохистских отношений с чиновниками. История, которую поведал ДДГ "ЗР" председатель одного из жилищных кооперативов Владивостока, - лишнее подтверждение этой неискоренимой национальной традиции.

Дом по улице 50 лет ВЛКСМ, 21 - кирпичная пятиэтажная "хрущевка" - был построен в 1972 г. Его правовой статус со времен первого заселения - жилищно-строительный кооператив (ЖСК-56). С тех пор практически все жильцы дома - подавляющее большинство из них члены кооператива - выплатили свои паи и теперь являются собственниками приватизированных квартир. Но земля под домом этим людям не принадлежит. Чтобы земельный участок перешел в общую долевую собственность членов ЖСК, его председатель Виктор БИЗЮКОВ обивает пороги властных структур уже более 10 лет.

"В первый раз подали заявление и сопутствующие документы в администрацию Владивостока в сентябре 1995 г., - рассказывает Виктор Анатольевич. - Но документы, по признанию работника городского земельного комитета г-жи Картушевой, были случайно утеряны. Вторую попытку предприняли через четыре года, и опять та же особа кротко поведала нам, что при переезде земельного комитета в другое здание наши документы вновь пропали".

Третью попытку председатель ЖСК-56 предпринял в сентябре 2006 г. К слову сказать, на подготовку пакета требуемых документов - всего 17 наименований - было в этот раз потрачено 82 тыс. руб., разумеется, из карманов членов кооператива.

Насколько это было в его силах, Виктор Бизюков пытался контролировать процесс прохождения документов по назначению и в оптимальные сроки. И вот 28 ноября 2006 г им было получено долгожданное заключение комитета по архитектуре и градостроительству (структурно входящего в городское управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры): "Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации г. Владивосток, рассмотрев поступившее в комитет по архитектуре и градостроительству заявление, изучив предоставленные документы, после нанесения градостроительных ограничений на топографическую съемку М 1:500 и обследовав участок с выездом на место, считает возможным предоставить участок площадью 1146 кв.м. по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 в общую долевую собственность для дальнейшей эксплуатации жилого дома".

Тем, кто не сведущ в казуистских нюансах отечественного администрирования на местах, подобное заключение покажется долгожданным "зеленым светом". Но не тут-то было. После вынесения столь оптимистичного заключения пакет документов был передан в отдел землепользования юридических лиц "для дальнейшего изучения, проверки, обследования и т. д.".

А в процессе этих проверок одна из сотрудниц отдела вежливо сообщила Виктору Бизюкову, что рассмотрение его документов, равно как и других заявителей, приостановлено распоряжением сверху. Причина - вступление в силу с 1 февраля 2007 г. краевого Закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О регулировании земельных отношений в Приморском крае". В соответствии с этим законом в ведение администрации Приморского края перешли полномочия по распоряжению земельными участками на территории Владивостокского городского округа, государственная собственность на которые была не разграничена. Для этих целей в структуре краевой администрации в составе нового департамента имущественных отношений создан новый орган -Управление по распоряжению землями на территории Владивостока.

Разграничена ли собственность на земельный участок, на котором вот уже 35 лет стоит многоквартирный дом ЖСК-56, - вопрос сложный. Судя по тому, что городские власти не торопятся оформлять землю под домом в общую долевую собственность, а кивают на краевую власть, они считают собственность на эту землю неразграниченной. Но в то же время сначала-то они вынесли положительное заключение! В чьей собственности находится указанная земля - могла бы пролить свет выписка из "Росземкадастра", но там датированы 1972 годом только два слова - "под поселения".

Депутат думы города Владивостока от фракции "Справедливая Россия" Валерий КОРОЛЮК в беседе с корреспондентом ДДГ "ЗР" высказал свое мнение: "Де факто земля под жилищными кооперативами -муниципальная. Но де юре это надо доказывать, ведь городская дума до сих пор не приняла "Положение о землепользовании и межевании в городе Владивостоке". Поэтому городские чиновники часто пользуются правовым вакуумом и волокитят многие заявления. В данном случае, я думаю - имеет место классический случай перестраховки со стороны городских чиновников: раз в крае создан новый орган, который занимается вопросами землепользования на территории Владивостока, то и пускай все заявления - и старые, и новые он рассматривает, тем более что четкого критерия о разграничении собственности на землю - нет".

Косвенным подтверждением слов депутата служит заявление начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Николая АРЖАНОВА, сделанное им в начале февраля: "Нашим управлением в соответствии с законом прекращен прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросам распоряжения земельными участками. Все заявители направляются в администрацию Приморского края. Кроме того, в управлении находится более 8 тысяч заявлений по вопросам землепользования, работу по которым не успели завершить до вступления в силу нового нормативного акта. Ситуация по ним также пока не предсказуема".

Примечательно, что глава ГУМИ упомянул "всех заявителей", не уточняя, о разграниченных или неразграниченных землях идет речь.

На вопрос корр. ДДГ "ЗР", придется ли 8 тысячам заявителей, в том числе и нашему герою-председателю ЖСК-56 Виктору Бизюкову, забирать свои документы из городской администрации и заново передавать их в краевую администрацию, главный специалист ГУМИ Анна КОВАЛЕНКО честно ответила: "Не знаю".

В пресс-службе краевой администрации на этот же вопрос ответили успокаивающе: "Заявителям не надо будет обратно забирать свои документы и начинать всю волокиту заново, городская администрация сама перенаправит эти документы во вновь созданный краевой департамент имущественных отношений". В то же время на всякий случай дали адрес нового органа и телефон для обращений граждан: ул. Бородинская, 12, тел. 20-54-58.

Между тем, по мнению главы юридического бюро "Ройлян и партнеры" Татьяны РОЙЛЯН, все заявления по вопросам землепользования, равно как и по другим, должны рассматриваться чиновниками в месячный срок и невынесение решения в этих временных пределах должно повлечь за собой наказание ответственных должностных лиц. На это, кстати, направлен Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", принятый Госдумой РФ в мае прошлого года. Будет ли он работать - покажет время. Не секрет, что положения, регламентирующие сроки и порядок работы с обращениями граждан, у нас в стране существовали с советских времен, но действенность их была невелика.

А пока, на момент написания этого материала, его герой -председатель ЖСК-56 Виктор Анатольевич Бизюков тщетно пытается дозвониться по телефону 20-54-58 в новый орган краевой администрации и узнать, кто же все-таки уполномочен передать земельный участок, на котором стоит кооперативный дом, в долевую собственность его жильцам. И молит Бога, чтобы за это время не был потерян пакет сопутствующих документов и не истек срок их действия по причине традиционной волокиты по-нашенски.