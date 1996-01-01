Второй международный съезд рыбаков пройдет в сентябре

Губернатором Приморского края утверждена дата проведения второго международного съезда рыбаков. Крупнейшие компании мирового рынка рыбной индустрии соберутся на форум во Владивостоке 13-14 сентября, сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе краевой администрации.

Съезд рыбаков позволит специалистам разных стран обменяться опытом, обсудить инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества, проблемы рыболовства и переработки рыбного сырья.

В рамках съезда пройдет международная рыбохозяйственная выставка Pacific Future Fishery-2007. Выставка станет своего рода платформой для заключения выгодных контрактов и соглашений между российскими и зарубежными компаниями. Предстоящий форум и выставка проводятся при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.