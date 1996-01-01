Дальневосточные лесопромышленники желают легализоваться

По информации Российского офиса FSC (Лесной попечительский Совет) в последнее время у российских компаний резко вырос интерес к FSC сертификации, особенно работающих в Сибири и на Дальнем Востоке. В первую очередь, в Хабаровском крае, Амурской и Иркутской областях.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на FOREST.RU, несколько крупных компаний находятся сейчас в стадии переговоров с аудиторскими компаниями, ряд из них приступают или прошли предварительный аудит. Такой интерес к FSC сертификации, по мнению аналитиков, связан с ростом спроса на сертифицированную продукцию со стороны Китая и активизацией покупателей из Японии. В последнее время отмечен также рост интереса к созданию региональных сертификационных консультационных центров. Ряд аудиторских компаний, в частности НЭПКон и СЖС, открыли свои представительства на Дальнем Востоке. По всей видимости, в 2007-2008 гг. Дальний Восток может стать наиболее активно развивающимся регионом в области сертификации лесоуправления и цепи поставок в России.