В Находкинском торговом порту настраивают краны

В Находкинском морском торговом порту завершает работу группа специалистов компании Kranbau Eberswalde. Эта немецкая компания является основным поставщиком оборудования для модернизации и капитального ремонта кранового оборудования НМТП. Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе порта, цель приезда специалистов из-за границы в Находку - провести настройку механизма поворота портальных кранов в соответствии с условиями эксплуатации и пожеланиями портовиков.