"Бору" готовят антикризисную программу

Если рыночная ситуация для приморского ОАО "ГМК-Дальполиметалл" сейчас благополучная, цены на цветные металлы растут, то положение дел в ЗАО ГХК "Бор" вызывает тревогу у администрации Дальнегорского городского округа: конъюнктура на внешнем рынке - не в пользу химиков.

И уровень средней зарплаты в ГМК гораздо выше - 12 тыс. руб. против 7,5 тыс. на "Боре". Год "Бор" закончил с многомиллионными убытками. Недавно на химзаводе побывали представители московских владельцев предприятия. В ближайшее время будет разработана антикризисная программа, в том числе инвестиционная, предусматривающая как снижение затрат производства, так и увеличение его объемов. Антикризисная программа предполагает несколько способов выхода из тупика - это или строительство нового, или реконструкция старого цеха серной кислоты, или доставка серной кислоты морем из Японии, перевод котельных с мазута на уголь или щепу.

Под программу развития на "Бор" в течение 3-х лет из стран СНГ пригласят 800 семей. В этом году ожидают 45 семей. Местная администрация готова предоставить им временное жилье, а дальше они должны с помощью "подъемных" из федерального бюджета или покупать жилье на вторичном рынке, или брать ипотечные кредиты и строить дома. Возможно, будут достроены 5 недостроев-пятиэтажек (к части даже подведены коммуникации) за счет реализации краевых и федеральных программ.