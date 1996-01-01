Приморские энергопредприятия получат деньги из краевого бюджета

В администрации Приморского края утверждён перечень энергоснабжающих организаций - получателей компенсаций из краевого бюджета.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе краевой администрации, в перечень вошли более 70 организаций, себестоимость производства тепловой энергии в которых выше, чем установленный единый краевой тариф - 1078 руб. за гигакалорию. Теперь благодаря компенсациям из краевого бюджета эти предприятия смогут реализовывать потребителям тепло по общекраевому тарифу, а значит, все приморцы оказываются в равных условиях, независимо от места проживания.

Закон "О субвенциях бюджетам муниципальных образований для снижения платежей населения за тепловую и электрическую энергию" разработан по инициативе губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА. Документ создаёт равные условия для всех энергоснабжающих предприятий, позволяет уйти от попыток сдерживания тарифов и перекрёстного субсидирования.