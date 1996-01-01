Директором Приморского филиала "Дальсвязи" назначен Андрей Балаценко

ОАО "Дальсвязь" объявила о кадровых изменениях: заместителем генерального директора ОАО "Дальсвязь" - директором Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" назначен Андрей Владимирович БАЛАЦЕНКО

Ранее он занимал должность директора Сахалинского филиала ОАО "Дальсвязь". 19 февраля 2007 года Андрей Владимирович приступил к исполнению обязанностей на новой должности. Об этом ДДГ "ЗР" сообщила пресс-служба компании.