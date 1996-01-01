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Связь связистов
Компания "МегаФон" пока отказывается от строительства собственной сети в двух регионах Дальнего Востока - Магаданской и Камчатской областях. Здесь участник "большой тройки" работает на ресурсах "Дальсвязи" по схеме MVNO, выступая виртуальным оператором. Несмотря на то, что компания обладает лицензией на Магаданскую область и Камчатку, строить в ближайшие два года собственную сеть "Мегафон" не намерен, пишет ComNews.
Используя сеть МРК, "МегаФон" в 2005 году быстро и без существенных начальных вложений получил доступ к абонентам этих труднодоступных регионов. Тогда компания заявляла, что работать как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator - оператор виртуальной сети мобильной связи) будет лишь временно - оператор рассчитывал вскоре построить собственную сеть.
Однако, как рассказала ComNews заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Лариса ТКАЧУК, проект проходил сложно. Вначале, по ее словам, у компании были планы строить сеть во всех регионах, однако теперь намерения относительно Камчатки и Магадана изменились.
"Мы сейчас довольны сотрудничеством с "Дальсвязью" и не видим необходимости инвестировать в эти регионы", - пояснила Лариса Ткачук. Впрочем, нельзя исключать строительство собственной сети в будущем, заметила она, однако "в 2007 и 2008 годах "МегаФон" не будет там строиться".
ДосьеПочти два года назад "Мегафон" стал на Камчатке четвертым мобильным оператором, после МТС, "Дальсвязь GSM" и "Вымпелкома". В Магаданской области до прихода "Мегафона" уже работали сети GSM МТС и "Дальсвязь". Базовый оператор и его виртуальный партнер, к слову, и сейчас мирно соседствуют в этих областях. МРК "Связьинвеста" лидирует в Магаданской области с 40% рынка сотовой связи и занимает около 20% рынка на Камчатке - здесь на первом месте "Билайн".
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