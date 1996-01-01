Связь связистов

Компания "МегаФон" пока отказывается от строительства собственной сети в двух регионах Дальнего Востока - Магаданской и Камчатской областях. Здесь участник "большой тройки" работает на ресурсах "Дальсвязи" по схеме MVNO, выступая виртуальным оператором. Несмотря на то, что компания обладает лицензией на Магаданскую область и Камчатку, строить в ближайшие два года собственную сеть "Мегафон" не намерен, пишет ComNews.

Используя сеть МРК, "МегаФон" в 2005 году быстро и без существенных начальных вложений получил доступ к абонентам этих труднодоступных регионов. Тогда компания заявляла, что работать как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator - оператор виртуальной сети мобильной связи) будет лишь временно - оператор рассчитывал вскоре построить собственную сеть.

Однако, как рассказала ComNews заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Лариса ТКАЧУК, проект проходил сложно. Вначале, по ее словам, у компании были планы строить сеть во всех регионах, однако теперь намерения относительно Камчатки и Магадана изменились.

"Мы сейчас довольны сотрудничеством с "Дальсвязью" и не видим необходимости инвестировать в эти регионы", - пояснила Лариса Ткачук. Впрочем, нельзя исключать строительство собственной сети в будущем, заметила она, однако "в 2007 и 2008 годах "МегаФон" не будет там строиться".