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Российских налоговиков возглавил Михаил Мокрецов
Распоряжением председателя Правительства РФ Михаила ФРАДКОВА 21 февраля 2007 г. Михаил МОКРЕЦОВ назначен руководителем Федеральной налоговой службы, сообщают информагентства.
Новый глава ФНС России в 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. ВОЗНЕСЕНСКОГО. С 2000 года на государственной службе в налоговых органах - начальник отдела, заместитель руководителя Управления МНС России по Санкт - Петербургу. В 2004 году Мокрецов был назначен заместителем руководителя Управления МНС России по Москве, начальником Управления международных налоговых отношений Министерства РФ по налогам и сборам. В том же году стал зам. руководителя ФНС России. Объектом его кураторства были два наиболее сложно администрируемых налога - НДС и налог на прибыль.
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