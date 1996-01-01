Российских налоговиков возглавил Михаил Мокрецов

Распоряжением председателя Правительства РФ Михаила ФРАДКОВА 21 февраля 2007 г. Михаил МОКРЕЦОВ назначен руководителем Федеральной налоговой службы, сообщают информагентства.

Новый глава ФНС России в 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. ВОЗНЕСЕНСКОГО. С 2000 года на государственной службе в налоговых органах - начальник отдела, заместитель руководителя Управления МНС России по Санкт - Петербургу. В 2004 году Мокрецов был назначен заместителем руководителя Управления МНС России по Москве, начальником Управления международных налоговых отношений Министерства РФ по налогам и сборам. В том же году стал зам. руководителя ФНС России. Объектом его кураторства были два наиболее сложно администрируемых налога - НДС и налог на прибыль.