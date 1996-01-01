ВМФ обещает погасить долги по зарплате

Долги по зарплате рабочим 92-го судоремонтного завода Минобороны РФ во Владивостоке будут выплачены в ближайшее время. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу информации и общественных связей Военно-морского флота РФ.

"Выход из сложившейся ситуации найден, - говорится в пресс-релизе. - Вопрос с выплатой заработной платы будет решен в ближайшее время". В пресс-релизе, кстати, подчеркивается, что "в 2006 г. завод выполнил гособоронзаказ на 100%". "Последнее перечисление денежных средств заводу состоялось в четвертом квартале 2006 года", - говорится в сообщении.