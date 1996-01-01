Приморские чиновники оказались вне досягаемости по уровню зарплат

Итоги 2006 года в крае продолжает подводить Приморскстат. Как сообщили в управлении статистики, одним из основных источников денежных доходов населения остается начисленная среднемесячная заработная плата. В целом по краю по полному кругу организаций в декабре она составила 13919.4 руб., что выше декабря прошлого года на 30.7% (реальный размер вырос на 22%).

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в государственном управлении (в 1,7 раза превышает среднекраевой уровень), на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, в финансовой деятельности (в 1,5 - 1,6), по добыче угля, (в 1,3 раза).

Низкая заработная плата в сельском хозяйстве, текстильном и швейном производстве, производстве готовых металлических изделий, резиновых изделий. На 1 февраля текущего года задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности сложилась в сумме 140,4 млн руб., что больше предыдущего месяца на 25,8%. Из федерального бюджета - 8,7 млн руб., остальная задолженность сложилась из-за недостатка средств организаций.