Граждане СНГ рвутся на работу в Хабаровский край

В Хабаровском крае в 5 раз увеличилось число граждан СНГ, желающих приехать сюда на работу. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления федеральной миграционной службы РФ по Хабаровскому краю Валерий ЕФРЕМОВ.

Как сообщил ДДГ "ЗР" пресс-центр краевого правительства, с января зарегистрировано 1100 таких заявлений, в 2006 году их было 190. Это связано с тем, что в соответствии с новым миграционным законодательством оформить документы на работу граждан из ближнего зарубежья проще, чем из дальнего. "Нужно обращаться в 3 инстанции вместо 4 и не нужно платить штраф, если не уведомишь положенные службы в 10-дневный срок", - сказал он. Вместе с тем, по словам Ефремова, ежегодно в крае 11 тыс. иностранцев из дальнего зарубежья выдают разрешения на работу. Половина из них - это граждане КНР. Кроме жителей Поднебесной в Хабаровский край приезжают граждане Кореи, Вьетнама и Турции.

Самые законопослушные - граждане Вьетнама, в прошлом году не было зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения в отношении представителей этой страны. Всего в 2006 году в крае зарегистрировано 13 тыс. случаев нарушения закона иностранными гражданами. Зарегистрировано на территории края 43 тыс. иностранцев. По словам начальника управления миграционной службы, в связи с новым миграционным законом в Хабаровском крае ажиотажа с отъездом иностранцев на родину нет. В январе из Хабаровского края выдворено 117 нелегалов из КНР, в основном с просроченными визами.

Среди тех, у кого документы были в порядке в декабре уехали 300 граждан КНР, в январе 550. Россию покидают в основном те, у кого нет официального разрешения на работу. Валерий Ефремов отметил, что 271-й закон обязывает администрации краев и областей привести рынки в порядок, выписать на них паспорта, сделать торговлю цивилизованной, а товары продавать более качественные. В дальнейшем с китайскими производителями возможно заключение долгострочных договоров на поставку сертифицированных товаров.

Вопрос об упорядочении торговли иностранцев на рынках не единственный аспект закона. Ведь рыночная торговля стоит на месте в списке занятости иностранной рабочей силы. Больше всего иностранцев трудится в строительстве, на втором месте - лесозаготовка. Порядок будет наведен и в этих отраслях. Держать нелегалов работодателям стало невыгодно. В прошлом году 69 работодателей в Хабаровском крае за незаконное использование труда гастарбайтеров заплатили штрафы от 2 до 5 тыс. руб. Сейчас за каждого нелегала наниматель может заплатить до 800 тыс. руб. За январь в крае было оштрафовано 8 работодателей. Размер штрафа с каждого составил 50 тыс. руб.