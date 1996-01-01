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Пикет отчаяния
Без государственного заказа на 2007-й и без социальных гарантий оказались судоремонтники во Владивостоке. Наиболее бедственной, социально несправедливой и напряженной по сравнению с другими номерными заводами в Приморье оказалась ситуация на ФГУП "92-й СРЗ" во Владивостоке.
Как передает РИА "Восток-Медиа", в прошлый четверг доведенные до отчаяния люди перед рабочей сменой провели пикетирование у проходной предприятия ВПК и митинг. Собралось более половины трудового коллектива: около двухсот человек. Не все верили, что чего-то добьются, но выйти на акцию решились, поскольку не получают зарплату 4-5 месяцев, а средний заработок судоремонтников - 7 тыс. руб. в месяц. Ситуация усугубляется социальной несправедливостью. С приходом нового руководства осенью 2006 года был набран штат отдела маркетинга и управленцев, который составляет две трети нынешнего трудового коллектива. Слухи, что менеджеры и бухгалтеры получают до 60-80 тыс. руб. в месяц и регулярно, взбудоражили коллектив.
Как сообщил дежурный по подстанции 92-СРЗ Анатолий ЧЕРВОВ, гражданские заказы на заводе есть, доки не пустуют, но корпусники, электросварщики и рабочие не получают зарплату. За 45 лет работы на 92-м он не припомнит ни одной акции протеста: митинга, пикета или забастовки. Военные судоремонтники - народ терпеливый. Когда начались реформы, от 1,5 тыс. работающих осталось не больше трети, многих на заводе держит общежитие. Если уволишься с предприятия - семья окажется на улице. У многих предпенсионный возраст, и на другие предприятия уже не берут.
Заместитель руководителя профкома завода Евгений МИТЮКОВ считает, что надо менять руководство, которое не получило госзаказ на 2007 год и лишило рабочих социальных гарантий. Роспуск в неоплачиваемые отпуска - тоже не выход. С предприятия ВПК также надо убрать контрагентов, привлеченную рабочую силу, которые теснят кадровых судоремонтников.
Как прокомментировал ситуацию председатель приморского профкома профсоюза флота Василий ГРЕЧКО, "виноваты все"! Есть указание министра обороны РФ на конкурсную систему постановки кораблей в док на ремонт. Нужно было еще в октябре объявить конкурс, сформировать государственный заказ. Что получается на деле? Госдума РФ рассматривает госзаказ на оборонку в ноябре, правительство в конце декабря. А дальше половина января в стране праздники, потом раскачка. Так и остался 92-й без госзаказа. Бывший министр обороны Сергей Иванов, когда приезжал в Приморье, заявил, что госзаказом будет обеспечен только завод "Звезда" в Большом Камне, а все остальные номерные - только на 30%. Остальное предложено добирать гражданскими заказами. Что происходит на деле - мы видим. Причина акции протеста, по мнению Василия Гречко, несвоевременное получение государственного заказа на ремонт военных судов.
По результатам митинга принята резолюция. В ней говорится, что рабочие намерены потребовать от администрации ФГУП "92-й СРЗ" Министерства обороны РФ погашения задолженности по выплате зарплаты в месячный срок, до 22 марта 2007 года. Потребовать загрузки работой производственных подразделений, отказаться от практики использования контрагентов для работ на заказах и привлечения других организаций.
В случае невыполнения требований акции протеста коллектив ФГУП "92-й СРЗ" МО РФ оставляет за собой право на забастовку с привлечением коллективов судоремонтных заводов ДВ региона.
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