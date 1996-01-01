Закон о магаданской ОЭЗ задробили

Члены Совета Федерации на пленарном заседании приняли решение отклонить закон "Об особой экономической зоне в Магаданской области", сообщает РИА "Новости".

Предполагалось, что специальный правовой режим особой экономической зоны будет действовать до 31 декабря 2014 года включительно. Вместе с тем сенаторы указали на ряд существенных недостатков рассматриваемого закона.

Так, по его словам, приложенное к документу финансово-экономическое обоснование не позволяет оценить выпадающие доходы бюджетной системы РФ от предоставления налоговых льгот резидентам зоны в части налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога. "Также в законе не определены понятия "экономические интересы России" и "интересы национальной безопасности", - заявил сенатор ГУСЕВ. Он подчеркнул также, что в законе существует несколько противоречий с Налоговым кодексом России.