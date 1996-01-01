Конкурс для цивилизованных

В следующем номере газеты "Золотой Рог" будут опубликованы для голосования шорт-листы номинантов, попавших в полуфинал краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае-2006". А сегодня организаторы краевой Премии в лице администрации Приморского края, Приморской торгово-промышленной палаты и Издательской компании "Золотой Рог" представляют членов Экспертного совета.

Рейтинговое агентство "Золотой Рог" закончило 20 февраля прием заявок на участие в краевой Премии года. Состязание мы сделали максимально открытым, и первоначально список участников формировался на базе финансовой отчетности крупных компаний Приморского края по итогам 2005 г. и 9 месяцев 2006 г., поскольку годовые отчеты еще не готовы. Но дорога была открыта и для среднего бизнеса края - для этого надо было продемонстрировать свою готовность открыть бухгалтерский баланс. Это основное условие. Ведь бизнес в серой экономике, без налогов, прибыльнее, но такой компании путь к нашему состязанию закрыт. А одна из целей краевой Премии - способствовать утверждению в Приморье принципов открытости и прозрачности в ведении бизнеса.

И мы не ошиблись: в оргкомитет Премии до 20 февраля поступило дополнительно еще более 10 новых заявок на участие. Сегодня Рейтинговое агентство "Золотого Рога" анализирует представленную финансовую отчетность и занимается сравнительным анализом показателей, независимо от того, в миллиардном или миллионном они исчислении. Ведь во главу угла поставлены критерии эффективности ведения бизнеса и тенденции его развития. Поэтому мы рады, что в рамках нашей Премии по инициативе администрации Приморского края будет проводиться еще одни конкурс - для малого бизнеса "Предприниматель года-2006". Там, в отличие от "Компании года", действует заявочный принцип, но условие тоже - открытость показателей.

Напоминаем, в полуфинал Премии "Компания года и Менеджер года" выходят только по 25 претендентов по компаниям и топ-менеджерам. Эти списки формируются по следующим показателям : общая рентабельность деятельности, динамика выручки от продаж, изменение прибыльности продаж, величина чистой прибыли в 2005-2006 гг. Иными словами, тенденции развития эффективности бизнеса той или иной компании. При включении топ-менеджеров в шорт-лист, кроме оценки финансовых показателей компаний, которыми фактически руководят номинанты, здесь учитываются и такие составляющие успеха, как уровень менеджмента в компании, маркетинговая и кадровая политика. Согласитесь, объективно оценить эти критерии нельзя без участия профессионалов. Поэтому по топ-менеджерам проводится экспресс-голосование среди членов Экспертного совета Премии.

Как мы будем голосовать? Экспертам будет предоставлена анкета с двумя шорт-листами, где они могут отметить только одну компанию и только одного менеджера. Затем анкеты с подписью эксперта (персональной, перепоручить кому-либо голосование не допускается) собираются. Такие строгости связаны с тем, что именно экспертам принадлежит решающий голос. После ранжирования участников Премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета.

Для открытого голосования всех жителей Приморского края в газете "Золотой Рог" и на интернет-сайте zrpress.ru будет размещена анкета со списком полуфиналистов - голосуйте на сайте (с одного компьютера дважды голосовать нельзя) или вырежьте ее и присылайте с отметкой в редакцию письмом. Можно воспользоваться и факсом.

Затем рассчитывается среднее значение двух голосований, но при суммировании используются различные весовые коэффициенты: 0,6 - для итогов голосования членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования. Так, полуфиналисты выходят в финал.

Как видите, много арифметики и мало шансов подделать результаты. Пусть наша формула успеха и не универсальна для того или иного вида бизнеса, а потому мы сознательно оставили за рамками Премии компании финансовых и страховых услуг, привлекали их только в числе экспертов и спонсоров. Но мы всегда гордились тем, что наша Премия не продается и не покупается - строго следует логике цифр, критериям объективности и лояльности рядовых приморцев к той или иной компании или руководителю. Ведь жители края имеют право оценивать роль бизнеса в развитии Приморья.