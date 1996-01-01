Ветровой электростанции на Русском не будет

- Почему в Приморье не развивается нетрадиционная возобновляемая энергетика и есть ли какие-то планы получения электрической и тепловой энергии от ветра, солнца и воды?

- Как считает председатель правления ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор МЯСНИК, данное направление в Приморье слабо перспективно в силу географического расположения нашего региона. "Для гидростанций необходимо строить пруды-охладители, что с точки зрения экологии сегодня сложно. Именно этот аспект не позволяет строить ГЭС, поскольку будут задействованы реки, в которых нерестится рыба. Я не вижу смысла губить наши природные ресурсы".

По словам Виктора МЯСНИКА, энергетики рассматривали вариант ветровой станции на острове Русский и пришли к выводу, что себестоимость ее установки и эксплуатации при наших ветрах все-таки очень высока. "Неизбежно использование дизельных резервных источников, а значит, на выходе мы получим двойную цену энергии. В Приморье - небольшое количество возобновляемых источников электроэнергии, поэтому пока будем использовать традиционные. Наверное, кроме атомной электростанции, которую государство, возможно, будет строить, других альтернативных источников энергии я не вижу", - считает глава ДЭК.