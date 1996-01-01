Эко невидаль!

Экологическая сертификация - дело добровольное, вот и получается, что государство не настаивает, а компании не очень-то торопятся. Впрочем, с сертификацией продукции дело обстоит гораздо лучше, чем с системой экологического менеджмента, - думать об окружающей среде российский бизнес в основной своей массе пока не научился. Каких затрат требует экологическая сертификация и что она дает компании, выяснял корреспондент ДДГ "ЗР".

Чистота во главе угла

Начнем с экологической сертификации продукции: в ходе этой операции определяется уровень экологической чистоты, и товару присваивается соответствующий коэффициент. Что это дает? "Известный всем сертификат соответствия подтверждает безопасность продукции - только и всего, - отвечает Владимир ТИЛИНДИС, директор Агентства экспертизы и сертификации Приморского краевого фонда защиты потребителей. - Но товары, имеющие такой сертификат, по качеству могут сильно различаться. Экологическая сертификация как раз и дает возможность их дифференцировать: коэффициент экологической чистоты показывает, насколько эта продукция по своим характеристикам лучше нормативных показателей (т. е. предельно допустимого уровня загрязнений). Дело это сугубо добровольное, но дальновидные руководители предприятий давно уже поняли: экологическая сертификация -лишний козырь в борьбе за конкурентоспособность товаров".

Социологические опросы подтверждают, что экологическая чистота является для потребителя одним из важнейших факторов при выборе продукции, поэтому экологический сертификат можно рассматривать как эффективный маркетинговый инструмент.

В процессе сертификации продукция должна пройти лабораторные испытания. "Но если заказчик имеет сертификат соответствия, значит, лабораторные испытания он уже прошел -в этом случае мы можем использовать имеющиеся данные, -поясняет г-н Тилиндис. - Стоимость сертификации в среднем составляет от 8 до 12 тыс. руб., а сам процесс может занять от 5 до 15 дней (это зависит от того, будем мы проводить испытания самостоятельно или получим готовые результаты). Как правило, сертификат выдается не на 1 вид продукции, а на группу товаров однородного состава. Срок действия сертификата составляет 2 года, после чего его можно продлить, - например, гормолокозавод "Уссурийский" и компания "Зеленые листья" делали это уже несколько раз".

Наибольший интерес к экологической сертификации проявляют предприятия пищевой промышленности, и прежде всего - производители питьевой воды, молочной и рыбной продукции. Но в списке сертифицированных предприятий есть и те, кто выпускает пластиковую тару, мебель и отделочные материалы. Сегодня экологические сертификаты имеют такие известные компании, как "Уссурийский бальзам", "Европласт", "Дальпико-Рыбсервис", "Михайловский бройлер", "ТигРос", "Дальпак", "Лука", "Хабаровский ликеро-водочный завод", "Амурский напиток", "Примснабконтракт" и др.

СЭМ в России - редкая птица

Еще одна система, которая на Дальнем Востоке пока не получила широкого распространения, - сертификация на соответствие требованиям ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001). Речь идет о международной системе экологического менеджмента (СЭМ): здесь критерием оценки служит воздействие предприятия на окружающую среду в процессе производственной деятельности.

По данным на конец 2005 г., во всем мире такие сертификаты имели более 111 тыс. компаний. Первое место прочно удерживает Япония (23,5 тыс. компаний), на втором - Китай с темпом роста в 43,1%. "Китай стремится прорваться на любые рынки, а получение такого сертификата значительно повышает шансы в конкурентной борьбе", - комментирует Сергей КОНДРАТЕНКО, директор ДВРЦ СЕНТЭСК.

Наибольший интерес к сертификации в нашей стране проявляют нефтедобывающие, нефтегазовые, металлургические компании, предприятия химической промышленности, а вот малый и средний бизнес в этом процессе практически не задействован.

"Сегодня на ISO 14001 сертифицируются, во-первых, компании, которые в силу особенностей производства имеют высокие риски по загрязнению окружающей среды, и прежде всего те, кто вынужден платить большие штрафы, - отмечает Андрей ГУБАНОВ, ведущий эксперт ДВФ РС, руководитель направления по сертификации систем менеджмента на Дальнем Востоке компании "Русский регистр". - Во-вторых, это делают крупные компании, которые уже вышли на определенный уровень и могут себе позволить заботиться о состоянии окружающей среды и о собственном имидже. В-третьих, предприятие может сертифицироваться по требованию зарубежных партнеров".

"В России для большинства предприятий главным документом, регулирующим их воздействие на окружающую среду, остаются нормативы предельно допустимых выбросов, - сетует г-н Кондратенко. - Руководство предприятия рассуждает так: чем выше нормативы - тем лучше, тем проще будет их соблюдать. Но это устаревшие взгляды, их пора пересматривать".

Если по ISO 9001 на Дальнем Востоке сертифицировано порядка 190 компаний и в последние годы этот процесс набирает обороты, то сертификация по ISO 14001 по-прежнему востребована слабо.

Досье Статистики по ДВФО на сегодняшний день никто не ведет, но, по оценкам специалистов, цифра может составлять от 10 до 20 компаний. Лидером является Сахалинская область - прежде всего, это связано с реализацией нефтяных проектов. В Приморье на ISO 14001 сертифицировано только ДВМП, еще 2-3 компании готовятся к сертификации (в том числе корпорация "Римско").

Однако на перспективы СЭМ в нашей стране, и в частности на Дальнем Востоке, представители сертифицирующих компаний смотрят с оптимизмом, особенно в свете вступления России в ВТО - ведь конкуренция всегда стимулирует. Андрей Губанов предполагает, что в Приморье число заинтересованных компаний может увеличиться с началом строительства нефтепровода, если в этом проекте будут задействованы иностранные корпорации.

Затраты и перспективы

"Временные и финансовые затраты предприятия на сертификацию по ISO 14001 индивидуальны, - говорит Андрей Губанов. - Они определяются такими факторами, как численность персонала, специфика производственного процесса, степень экологического риска (она зависит от вида деятельности компании). Подготовка к сертификации может занять от нескольких месяцев до 1,5-2 лет, сам процесс сертификации (аудит) - от 3 дней до двух недель".

"Наша компания готовилась к сертификации 1,5 года, -рассказывает Николай КУЧИН, директор департамента безопасности и качества ОАО "ДВМП". - На первом этапе была разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК), затем мы создали интегрированную систему управления, объединяющую СМК, СЭМ, СУБ (система управления безопасностью) и СУОТ (система управления охраной труда и здоровья персонала). Поскольку ОАО "ДВМП" - судоходная компания, большинство требований ISO 14000 для нас являются обязательными в соответствии с Международной Конвенцией по предотвращению загрязнения с судов. В СЭМ все операции с топливом, водой, мусором и т. п. рассматриваются как управляемый процесс с оценкой возможных рисков - это позволяет свести к минимуму вероятность катастроф, бедствий, загрязнения акваторий и атмосферы".

Разумеется, с получением сертификата работа не заканчивается, ведь важен не документ, а система - ее нужно непрерывно поддерживать, контролировать производственный процесс и улучшать показатели. Срок действия сертификата - 3 года, и в течение этого срока аккредитованные органы по сертификации проводят на предприятии регулярные инспекционные проверки.

Сертификация на ISO 14001 может сразу же принести компании отдачу в виде выгодных заказов, экономии ресурсов или решить проблемы с контролирующими органами, избавив предприятие от штрафов. Но, по большому счету, внедрение СЭМ - это работа на общество и, конечно, на будущее и на имидж самой компании.