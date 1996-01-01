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Импорт всей "пишущей" электроники могут обложить 5% сбором
Российские ведомства рассматривают возможность введения дополнительного 5%-ного сбора на всю импортную "пишущую" электронику. Об этом РБК сообщил источник в Федеральной таможенной службе (ФТС).
По его словам, в ФТС поступило письмо из Министерства культуры РФ, в котором предлагается наделить Российское общество по смежным правам (РОСП) регуляторными функциями в отношении поступающих в Россию бытовых приборов, обладающих способностью записи аудио- и видеосигналов. Предполагается, что данное ведомство будет заниматься регистрацией ввозимых товаров указанной категории (телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-устройства, мобильные телефоны, компьютеры и многое другое) и выдачей разрешений на их ввоз. Помимо того, 5% от таможенной стоимости импортируемых изделий будет отчисляться данному обществу, действующему в структуре Минкультуры РФ. "Данный условно называемый 5%-ный "налог" исходит из величины ставок вознаграждения исполнителей и производителей фонограмм при их воспроизведении; а в силу того, что любое аудио-, видео устройство может быть использовано для воспроизведения и тиражирования произведения в коммерческих целях, а в России чаще всего эти цели имеют "пиратский" характер, возникло такое предложение о дополнительной плате за ввоз "пишущей" электроники", - пояснил РБК источник в ФТС.
При этом он добавил, что соответствующие документы для реализации новой системы импорта указанной категории техники сейчас готовятся также в Министерстве промышленности и энергетики, а также в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ. 5%-ный сбор предполагается направлять на борьбу с незаконным использованием интеллектуальной собственности артистов и записывающих студий. По оценке участников рынка электробытовой техники, дополнительный 5%-ный сбор может стать третьим видом сборов наряду с таможенными пошлинами и НДС, что противоречит обязательствам России в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), касающимся постепенного снижения налоговой нагрузки и облегчения доступа товаров на рынок.
При этом PR-директор Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон ГУСЬКОВ опасается, что подобные инициативы помимо создания дополнительной административной надстройки в системе поставок "пишущей" электроники в Россию приведут к дополнительным издержкам для импортеров и подорожанию товаров для потребителя. "При этом речь идет о самой дорогой бытовой технике, которая, в отличие от бытовых приборов типа холодильников, пылесосов, на порядок дороже", - подчеркнул А. Гуськов. "Если подобные решения будут приняты, то законопослушные компании-поставщики последуют новым правилам, что, в свою очередь, приведет к росту цен на рынке", - считает представитель РАТЭК.
При этом, по его словам, сложно спрогнозировать, как будет работать новая система, так как пока не совсем понятен механизм сбора средств, а также направления их дальнейшего расходования.
По оценке ассоциации РАТЭК, ежегодный рост импорта электроники и бытовой техники в России составлял 25%. В 2005 г. объем рынка составил $13 млрд, по итогам 2006 г. прирост оценивается в 15%.
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