Квоты уже на подходе

Администрация Приморского края объявила о дополнительном приеме заявок на квоты по добыче водных биоресурсов на текущий год.

Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства, сбор заявок ведется на промышленный лов в бассейне реки Уссури, в эстуарно-прибрежном комплексе реки Раздольной и в эстуариях Приморского края. Кроме того, принимаются заявки для организации любительской и спортивной ловли хариусов в бассейне реки Уссури; кунджи в эстуариях Приморского края; трески, камбалы, наваги, терпуга, кальмара, корюшки, красноперки на морских акваториях (в подзоне Приморье, южнее мыса Золотой).

Заявки принимаются в департаменте рыбного хозяйства краевой администрации до 12 марта 2007 года. Справки по телефонам: (4232)20-52-83, 20-93-17.