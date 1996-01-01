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Порт Ванино добавил 4,4%
ОАО "Ванинский морской торговый порт", переработав в 2006 г. 6 млн 428,7 тыс. тонн грузов, улучшило результат 2005 г. на 4,4%. По сравнению с прошлым годом показатели экспорта и импорта увеличились на 3,5% и 43,7% и составили соответственно 3 млн 351,8 тыс. тонн и 828,1 тыс. тонн.
В структуре экспорта по-прежнему преобладают перегрузка леса - 1 млн 910,6 тыс. тонн (+3,8%), угля - 493,1 тыс. тонн (+70,1%) и удобрений 97,5 тыс. тонн (+1,8%). В 2006 г. также вырос импорт глинозема - 800,9 тыс. тонн (+54,0%)и машин - 14,2 тыс. тонн (+31,1%). Контейнерооборот порта в 2006 г. составил 26 117 TEU (20-футовый контейнер), что на 18,8% меньше показателей 2005 г.
В ходе январской встречи представители ДВЖД и норвежской Hydro Aluminium обсудили возможности ДВЖД по транспортировке сырья для алюминиевого производства (глинозема) и готовой продукции по маршруту порт Ванино - Комсомольск-на-Амуре - порт Ванино. В текущем году ДВЖД планирует перевезти около 1 млн тонн из порта Ванино в Красноярский край. Напомним, что в начале августа 2006 г. группа "СУАЛ", ОАО "ГидроОГК" и Hydro Aluminium подписали меморандум о проекте строительства алюминиевого завода в Хабаровском крае мощностью 800 тыс. тонн алюминия в год.
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