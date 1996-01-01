Восточным портом займется "Транстерминалсервис"

Акционеры ОАО "Восточный порт" на внеочередном собрании в заочной форме 17 февраля приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - ОАО управляющая компании ООО "Транстерминалсервис". Передать полномочия управляющей организации предполагается с момента получения согласия ФАС.

С момента передачи полномочий управляющей компании будут досрочно прекращены полномочия генерального директора ОАО "Восточный порт" и правления компании. Напомним, что управляющая компания ООО "Транстерминалсервис" была создана основным акционером ОАО "Восточный порт" для координации взаимоотношений между всеми участниками транспортной цепи от владельцев, отправителей, перевозчиков и до получателей груза, а также для равномерно-максимальной загрузки порта.