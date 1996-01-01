Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Восточным портом займется "Транстерминалсервис"
Акционеры ОАО "Восточный порт" на внеочередном собрании в заочной форме 17 февраля приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - ОАО управляющая компании ООО "Транстерминалсервис". Передать полномочия управляющей организации предполагается с момента получения согласия ФАС.
С момента передачи полномочий управляющей компании будут досрочно прекращены полномочия генерального директора ОАО "Восточный порт" и правления компании. Напомним, что управляющая компания ООО "Транстерминалсервис" была создана основным акционером ОАО "Восточный порт" для координации взаимоотношений между всеми участниками транспортной цепи от владельцев, отправителей, перевозчиков и до получателей груза, а также для равномерно-максимальной загрузки порта.
ДосьеГосударству принадлежит 19,99% акций ОАО "Восточный порт". Основным акционером является офшор "Истерн Стивидоринг Холдингз Корп." (75,28% акций), контролируемый "Кузбассразрезуглем".
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам