"Влад Авиа" набирает дополнительный персонал

Более 20 бортпроводников набирает компания "Владивосток Авиа" для работы на самолетах, выполняющих полеты по различным направлениям внутренних и международных линий.

Расширение маршрутной сети компании требует постоянного притока кадров для обслуживания новых рейсов. Сегодня актуальна тема подготовки бортпроводников, сообщили в службе по связям с общественностью авиакомпании.