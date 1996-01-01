Благовещенская автоколонна намерена судиться с Минфином

Министерство финансов и амурский финдепартамент задолжали благовещенской "Автоколонне 1275" около 22 млн руб. По крайней мере, так утверждают в самой компании. Как сообщил арбитражный суд области, иск по этому вопросу будет рассмотрен 20 февраля.

Как следует из материалов дела, по договору с управлением соцзащиты населения Благовещенска истец - муниципальное предприятие - с 1 февраля 2006 года перевозит граждан льготных категорий по единому социальному проездному билету. Однако впоследствии управление отказалось платить за эти услуги. Областной финдепартамент требования транспортников не признает, ссылаясь на то, что не является главным распорядителем средств областного бюджета по мерам социальной поддержки, а к ноябрю 2006 года управлению соцзащиты Благовещенска для транспортных предприятий было перечислено почти 10 миллионов рублей. Минфин в лице Управления Федерального казначейства по Амурской области также считает, что свои обязательства федеральные органы власти выполнили.