Связисты ответят за копиры

В начале февраля налоговая инспекция увеличила сумму претензий к "Дальсвязи", насчитав дальневосточному оператору еще 909,04 млн руб. недоимки за 2003-2005 гг. "Дальсвязь" не согласна с предъявленными к ней претензиями и вновь будет обжаловать вынесенное налоговым органом решение в суде.

Аналитики считают, что дальнейшее развитие ситуации может привести к сокращению суммы чистой прибыли оператора относительно прогнозируемой более чем в два раза.

В начале 2005 г. Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам (ИФНС) № 7 выставила "Дальсвязи" налоговые претензии за 2001-2002 гг. на 718 млн руб. В основном претензии сводились к тому, что компания не отразила в финансовом отчете доход от оказания услуг по пропуску междугородного и международного трафика "Ростелекому". При этом налоговый орган рассчитывал налогооблагаемый доход "Дальсвязи" по методике, не совпадающей с правилами, предусмотренными прежними постановлениями правительства. Впоследствии аналогичные претензии получили и другие межрегиональные компании (МРК) "Связьинвеста".

Новые претензии в адрес "Дальсвязи" Межрегиональная инспекция № 7 выставила по итогам проверки компании за 2003-2005 гг. Сумма предъявленных оператору претензий по результатам деятельности в течение трех лет составила 909,04 млн руб. Из решения ИФНС следует, что основная сумма претензий приходится на штрафные санкции за несвоевременное представление документов в инспекцию - 708 млн руб. В ходе проверки ФНС запросила у "Дальсвязи" копии более 14 млн счетов, выставленных абонентам в 2003-2005 гг. "Налоговики потребовали, чтобы компания представила эти копии в течение пяти дней, но это было технически невозможно, - рассказывает начальник департамента информационно-аналитического обеспечения "Дальсвязи" Наталья ДУДКО, - так как даже совокупные копировальные мощности наиболее крупных типографий на Дальнем Востоке не превышают 1,5 млн экземпляров в день".

По словам Н. Дудко, "Дальсвязь" просила ФНС продлить сроки или принять оригиналы счетов, но налоговики отказались. В итоге за каждый не предъявленный вовремя документ инспекция начислила оператору по 50 руб. штрафа. Еще 171 млн руб. претензий приходится на налог на добавленную стоимость (104 млн), налог на прибыль (45 млн), пени (21 млн) и налог на доходы физических лиц (1 млн).

"Это, конечно же, негативная новость для компании, как и любые налоговые претензии в таких объемах, но мы считаем, что "Дальсвязи" удастся обжаловать в суде начисление именно штрафных санкций в размере 708 млн руб. Уж слишком нелепо это выглядит со стороны ФНС. Размер штрафа не соответствует характеру и тяжести правонарушения", - говорит аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.

Гораздо хуже обстоят дела с другим противостоянием "Дальсвязи" и ФНС. Компания собирается прибегнуть к созданию резерва для выплат по претензиям за 2001-2002 гг.

"В связи с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2007 г., оставившим в силе решение суда первой инстанции по спору с налоговым органом, руководство ОАО "Дальсвязь" рассматривает возможность признания в отчетности за 2006 финансовый год резерва по условным обязательствам. Сумма резерва составит порядка 766 млн руб.: 633 млн руб. - по результатам выездной налоговой проверки за 2001-2002 гг., 133 млн руб. - за 2003-2005 гг., чистая прибыль за 2006 финансовый год (по РСБУ) - 473 млн руб. На принятие руководством решения окажет влияние ход судебных разбирательств, в которых участвует как сама компания, так и другие компании, входящие в холдинг "Связьинвест" и в отношении которых существуют претензии налоговых органов", говорится в сообщении "Дальсвязи".

Окончательное решение по признанию/раскрытию резервов и определению величины обязательств будет приниматься непосредственно перед подписанием отчетности к публикации: для отчетности по РСБУ - до 31 марта 2007 г., для отчетности по МСФО - до 31 мая 2007 г.

Е. Стародубцев считает, что создание резерва может привести к сокращению суммы чистой прибыли компании более чем в два раза относительно прогнозируемой. "А это, естественно, отразится на дивидендах "Дальсвязи" по итогам 2005 г. Данная новость, скорее всего, вызовет снижение курсовой стоимости привилегированных акций компании", - считает аналитик.