Акции "Ольгалеса" опять не купили

Государство опять не смогло продать свои акции ОАО "Ольгалес" (Приморский край). Как сообщает РФФИ, уже четвертый год фонд выставляет на продажу 20-процентный пакет и торги признаются не состоявшимися из-за отсутствия покупателей.

В последний раз распоряжение о продаже было подписано в октябре прошлого года. На аукцион выставлялись 22,275 тыс. обыкновенных именных акций. Их начальная цена 6,5 млн руб.