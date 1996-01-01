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Акции "Ольгалеса" опять не купили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Государство опять не смогло продать свои акции ОАО "Ольгалес" (Приморский край). Как сообщает РФФИ, уже четвертый год фонд выставляет на продажу 20-процентный пакет и торги признаются не состоявшимися из-за отсутствия покупателей.

В последний раз распоряжение о продаже было подписано в октябре прошлого года. На аукцион выставлялись 22,275 тыс. обыкновенных именных акций. Их начальная цена 6,5 млн руб.

Досье

Уставный капитал ОАО "Ольгалес" составляет 111,32 тысячи акций стоимостью почти 4,5 тысячи рублей. Основные акционеры: ОАО "Приморские лесопромышленники" - 50,36%, Фонд государственного имущества РФ - 15%, "Лесной терминал" - 7,73%, Минимущества РФ - 5,01%. Кредиторская задолженность предприятия составляет более 16 миллионов. По сведениям Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, ОАО "Ольгалес" включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. Основное производство "Ольгалеса": оказание услуг по транспортировке, хранению и декларированию лесопродукции, а также деревопереработка и продажа леса.
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