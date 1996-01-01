Продан 100-процентный пакет акций Хабаровской"

В Хабаровске состоялись торги по продаже 100% акций кондитерской фабрики "Хабаровская". Об этом сообщили в Фонде имущества Хабаровского края.

Акции проданы за 33 млн 650 тыс. руб. Первоначальная цена была 33 миллиона 550 тысяч руб. На пакет акций претендовали два участника аукциона. В итоге фабрику приобрел Федор ЗУБАЩЕНКО. В Хабаровском крае только одна специализированная кондитерская фабрика, однако работают несколько хлебобулочных комбинатов, которые выпускают такую же продукцию, как и проданная кондитерская фабрика.