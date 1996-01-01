Хабаровских машиностроителей наградили за компрессор

Награда вручена коллективу ОАО "Дальэнергомаш" за разработку и производство центробежного компрессора К500-61-5, который используется на крупных и средних промышленных предприятиях. Из ста участников медалей выставки были удостоены только 8 крупных российских производителей, сообщили РИА "Восток-Медиа" на заводе.

"Отмеченная медалью установка используется на централизованных компрессорных станциях, которыми оснащаются крупные заводы , - рассказывает начальник отдела маркетинга Сергей ЛАЗЕБНЫЙ. - Без выработки и подачи сжатого воздуха невозможна работа станков и агрегатов. Как правило, на подобных демонстрациях трудно рассчитывать на заключение контрактов. Но то, что свыше ста представителей российских компаний проявили интерес к нашим образцам, вселяет определенный оптимизм. Мы знаем, что договоры на сотни миллионов рублей подписываются в течение года, а то и двух-трех лет".