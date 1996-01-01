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Наши кабели приглянулись
На Амурском кабельном заводе состоялся торжественный запуск двух новых линий немецкой фирмы Niehoff. Первый этап реконструкции обошелся заводу в 68 млн руб.
За счет полного переоснащения производства до 2010 года руководство завода планирует увеличить объемы выпуска продукции в 1,5 раза и выйти на рынки сбыта Вьетнама, Китая, Монголии. По подсчетам специалистов, при выработке 7729 тонн кабельной продукции проект окупится через 2,5 года.
ДосьеХабаровский завод "Амуркабель" начал свою работу в 1956 году. В 1990-х годах предприятие было приватизировано, и контроль над ним попыталось получить ООО "Группа компаний "Металлоинвест - Маркет", специализирующееся на продаже металлопроката, кабельно-проводниковой и светотехнической продукции. Однако тогда этому воспротивилось правительство Хабаровского края, учредившее КГУП "Амуркабель" и передавшее ему 20% ОАО "Амуркабель". В июле 2004 года КГУП был также приватизирован и превращен в ОАО "Амурский кабельный завод", 100% которого в конце 2004 года выкупил "Металлоинвест - Маркет", аккумулировавший таким образом 100% акций ОАО "Амуркабель".
На торжественной церемонии открытия линии генеральный директор ОАО "Амурский кабельный завод" Олег ПОЛИЕНКО рассказал, что реконструкция завода продлится до 2010 года и пройдет в несколько этапов. На каждом из них будет заменено морально и материально устаревшее оборудование, средний возраст которого в настоящее время составляет 19-25 лет.
Осенью 2007 года предполагается ввод крутильных линий немецкой фирмы SKET. В 2008 году - выход на рынки сбыта с принципиально новой продукцией - силовыми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена емкостью 10-35 кВ и 1 кВ. В период до 2010 года планируется модернизация участка для производства кабелей с резиновой изоляцией.
По словам главного технолога "Амуркабеля" Алексея САУШКИНА, новое оборудование позволит на одну тонну продукции достичь экономии не менее 2152 руб. на текущем и капитальном ремонте, 1397 руб. на электроэнергии и 687 руб. на заработной плате. В совокупности это позволит увеличить отчисления в амортизационный фонд и снизить себестоимость продукции на 3361 руб. на одну тонну перерабатываемой меди.
При запуске линии также присутствовал руководитель московского представительства компании Niehoff Питер ТЕСЛЕР. Он рассказал, что его компания уже давно сотрудничает с крупнейшими российскими производителями кабельной продукции, такими как "Севкабельхолдинг", "Камкабель" "Электрокабель Кольчугина". С дальневосточными предприятиями это первый опыт работы, и он оказался удачным.
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