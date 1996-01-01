Изменилась декларация по ЕСХН и ЕНВД

Представлять налоговую декларацию по ЕСХН за первый отчетный период 2007 года нужно по новой форме. Соответствующие поправки внес приказ Минфина России от 19.12.2006 № 178н, зарегистрированный Минюстом России 31 января. Изменения носят редакционный характер и связаны с унификацией форм порядка представления налоговых деклараций.

Обновлена форма налоговой декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности. Соответствующие изменения внес приказ Минфина России от 19.12.2006 № 177н, который Минюст России зарегистрировал 31 января. Поменялись титульный лист и раздел 1, а также правила их заполнения. Так, на первом листе необходимо указывать теперь код вида экономической деятельности, а вот основной государственный регистрационный номер - нет. Также исключены строки для подписи главного бухгалтера. Декларацию по новой форме нужно представлять за первый налоговый период 2007 года.