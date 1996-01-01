"Вмененщиков" освободили от "слежки" за покупателями

Фирма, применяя ЕНВД по рознице, не будет привлечена к ответственности, если ее покупатель по тем или иным причинам начнет использовать приобретенный товар в предпринимательской деятельности, сообщает портал buhnews.ru.

Такой вывод следует из письма Минфина от 2 февраля 2007 г. № 03-11-05/15. Финансисты напомнили, что, в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса, к розничной торговле относится деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный расчет по договорам купли-продажи вне зависимости от категории покупателей (физические или юридические лица).

Определяющим признаком договора розничной купли-продажи является цель, с которой покупатель приобретает товар: строго говоря, в розницу товар покупают для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Вместе с тем представители главного финансового ведомства признали, что обязанность контролировать судьбу проданных товаров нормами Гражданского и Налогового кодексов не установлена.