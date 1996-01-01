НДС Минфин сдал, но...

Глава Минфина РФ Алексей КУДРИН на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам заявил, что готов представить кабинету министров предложения о снижении налога на добавленную стоимость до 15% с 2009 года, а может быть, и раньше, сообщают "ФК-Новости".

Смягчение жесткой позиции Алексея Кудрина можно объяснить тем, что он внял вполне обоснованной позиции руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра ШОХИНА, которую тот недавно обозначил на встрече с Президентом РФ и вице-премьером Александром ЖУКОВЫМ. Александр Шохин, как известно, предложил уменьшить НДС до 10%, аргументируя свой шаг тем, что налоги - это не только источник доходов, но и инструмент стимулирования экономики.

Однако либеральная позиция Алексея Кудрина - это палка о двух концах. Поскольку послабление с одной стороны предполагает ужесточение с другой. Мудрость Минфина в данном случае состоит в том, чтобы в результате либеральной новации остаться "при своих". То есть, снизив НДС, компенсировать бюджетные потери от этого снижения за счет "дополнительных источников дохода", а именно - за счет "жирного" налога на добычу полезных ископаемых.

Тем более что сам НДС стал проблемой для Федеральной налоговой службы РФ (ФНС). По данным 2006 года, рост собираемости этого налога в России составил всего лишь 4%, и ФНС не выполнила план (фактические сборы составили всего 924 млрд руб. при намеченных - 1,124 трлн).

Налоговые дискуссии в Правительстве РФ идут давно. Еще в 2005 году премьер Михаил ФРАДКОВ настаивал на снижении НДС до 13%, а Кудрин этому всячески противился. Попеняв упрямому главе Минфина на его неуступчивость, кабинет министров вроде бы признал предложение Кудрина прагматичным.

Правда, в ответ на предложенный Минфином "баланс" вице-премьер Александр Жуков, который умеет считать деньги не хуже оппонента, заявил, что 15-процентное сокращение налога с учетом ликвидации существующей десятипроцентной ставки на социально значимые товары - продукты, детские товары и лекарства - никак не подходит под определение "снижение налоговой нагрузки".

Теперь за инициативу Алексея Кудрина, скорее всего, будут расплачиваться "сырьевики".

Досье А теперь - несколько цифр. По данным Минфина РФ, снижение ставки налога на НДС на 15% в 2009 году приведет к потерям бюджета на сумму $13 млрд - 357 млрд руб. Эта компенсация ляжет на плечи сырьевых компаний, которые сейчас выплачивают НДПИ в размере 1,1 трлн руб. ежегодно. Они получат дополнительную нагрузку в 350-400 млрд руб. в год, что составляет треть выплачиваемых налогов по НДПИ.

Конечно, сырьевая отрасль - корова дойная, но, по мнению экспертов отрасли, такой подъем налога плюс проблематичное начисление дифференцированного НДПИ по выработанным месторождениям, может привести к "пограничному состоянию", депрессии отрасли и даже остановке добычи на некоторых не очень прибыльных месторождениях.