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Акционеров проверят на добросовестность
Вскоре в законодательстве, регулирующем сферу заключения сделок с акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, может появиться понятие "добросовестности".
Оно коснется ситуаций, когда в суде оспариваются сделки по причине участия в них заинтересованных лиц. Например, в случае выдачи кредита суд сможет отказать истцу в признании сделки недействительной, если банк не знал о том, что в ней присутствовала заинтересованность.
На днях Высший арбитражный суд (ВАС) рассмотрел проект постановления "О понятии выгодоприобретателя по сделкам с заинтересованностью". Об этом сообщает RBC daily. Поводом к разработке проекта послужили многочисленные судебные процессы, в частности в банковской сфере, и отсутствие единообразия в толковании законов.
Банки нередко сталкиваются с невозвратом кредитов в результате требований отдельных акционеров признать сделку недействительной из-за участия в ней заинтересованных лиц. Однако законодательство не дает четких критериев, устанавливающих наличие заинтересованности в сделке. Заинтересованными лицами могут считаться руководитель или акционер, а также аффилированные с ним лица, в том числе если они являются выгодоприобретателями по сделке. Четкое определение понятия "выгодоприобретатель" в законодательстве также отсутствует.
ВАС попытался соблюсти баланс между интересами миноритариев и стабильностью заключаемых сделок. Поэтому его постановление оказалось достаточно противоречивым. "С одной стороны, оно направлено на развитие практики получения кредитов крупными акционерами под обязательство "их" компаний для развития бизнеса или на приобретение нового. С другой стороны, решение может ударить по миноритарным акционерам, которые теряют инструменты для защиты своих прав от недобросовестного мажоритария или менеджмента", - говорит юрист компании "Правовые инициативы - XXI век" Андрей СОКОЛЬЧУК. Один из подвохов постановления ВАС юристы видят в том, что оно позволяет квалифицировать практически любую сделку в качестве сделки с заинтересованностью. "Это, безусловно, приведет к необходимости "перестраховок" - одобрения советом акционеров всех сделок из-за угрозы их возможного оспаривания", - говорит юрисконсульт юридической компании "Частное право" Диана ГУСЕВА.
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