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Контролеры над инсайдом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В распоряжении РБК daily оказалась окончательная редакция законопроекта "О злоупотреблениях на организованных финансовых и товарных рынках", который предполагает создание механизма выявления и пресечения злоупотреблений, связанных с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Законопроект предполагает введение института контролеров над инсайдом.

В законопроекте сказано, что инсайдерской информацией считаются точные по своему характеру нераскрытые сведения, прямо или косвенно касающиеся эмитентов, управляющих компаний либо одного или нескольких финансовых инструментов или товаров, а также иная информация, раскрытие которой может оказать существенное воздействие на цены таких финансовых инструментов и товаров. Одна из наиболее интересных новаций, предложенных авторами законопроекта, касается введения профучастниками рынка должности контролера за соблюдением требований упомянутого закона.

Любопытно, что контролеры должны быть подотчетны только высшему органу управления (совету директоров). При этом контролер получит доступ ко всем документам и базам данных компании, необходимым для выявления и предотвращения манипулирования рынком, а также будет иметь право снимать копии с полученных документов и записей из баз данных. Контролеры смогут проводить служебные проверки и требовать от сотрудников компании объяснений в письменной форме по всем вопросам, которые связаны с выявлением и предотвращением неправомерного использования инсайда. При этом сотрудники будут обязаны незамедлительно предоставлять контролеру сведения, которые его интересуют.

По мнению начальника департамента финансового и налогового права юридической фирмы "Частное право" Елены НАГОВИЦЫНОЙ, такая мера значительно предотвратит утечку инсайдерской информации. Однако управляющий директор компании "Тройка Диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ с ней не согласен: "Понятно, что в каждой компании уже есть люди, которые отвечают за внутренний контроль. Однако наделение контролеров правом копирования любых документов - излишняя норма". При этом Евгений Гавриленков уверен, что чем больше копий инсайдерских документов будет на руках у сотрудников компаний, тем больше шансов на их утечку. По его мнению, введение института контролеров "чем-то напоминает возвращение первого отдела, который в советское время действовал в КГБ".

В законопроекте также говорится, что манипулированием рынком будет считаться распространение через СМИ, включая Интернет, заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений, которые способны оказать влияние на спрос, предложение, цену или объем торгов.

Публикация любой другой инсайдерской информации допускается, если ее получателями являются не отдельные участники рынка, а "неопределенный круг лиц". В этом случае распространителям инсайда наказание грозить не будет. Впрочем, законопроект не уточняет, как ФСФР должна будет поступить с тем инсайдером, который слил информацию своим напарникам, а для отвода глаз разместил ее на малоизвестном сайте.

Разработанный ФСФР законопроект "О злоупотреблениях на организованных финансовых и товарных рынках" уже прошел согласование в МЭРТ.

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