Бюджет Петропавловска-Камчатского пополняют выигранные судебные дела

В январе Петропавловск-Камчатским городским судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме иски природоохранного прокурора о возмещении экологического ущерба на общую сумму более 14 млн руб.

Как рассказала РИА "Восток-Медиа" старший помощник прокурора Камчатской области по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Анастасия САЧЕНКО, все эти деньги должны поступить в городскую казну. Иски заявлены прокурором в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении капитанов судов, занимавшихся незаконной добычей водных биологических ресурсов. Капитаны осуждены и приговорены к различным видам наказаний.