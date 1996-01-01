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В регионе грядет золото-титановая лихорадка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Руководство Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) утвердило примерный перечень месторождений драгоценных металлов, драгкамней и металлов платиновой группы, выставляемых на тендер в 2007 г., в том числе в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области.

В частности, в Амурской области планируется выставить на аукционы (конкурсы) золоторудные участки Хугдерской (Зейский район), Бомской (Зейский район) и Сагур-Семертакской рудоперспективных площадей (Селемджинский район), рудопроявление Могоктак (Тындинский район), рудопроявление Иличи Унахинские (Тындинский район), Орольдянская рудная зона (Тындинский район), Моготинское рудопроявление (Тындинский район), а также участок золото россыпное Харга (Селемджинский район).

В Приморском крае планируется провести аукционы по следующим участкам: золото рудное - рудопроявление Веселое (Красноармейский район), золото, серебро рудное - участок Пасечный (Партизанский район), золото, серебро рудное - рудопроявление Милоградовское (Ольгинский район), золото рудное - участок Кумирный (Тернейский район), серебро - участок Левобережный (Тернейский район).

В Хабаровском крае: золото рудное, серебро - Мукалакитский рудный узел (Охотский район), золото рудное, серебро, медь - Авланджинская рудная площадь (Аяно-Майский район), золото рудное - Красногорская площадь (Николаевский район), золото рудное - Искинский рудный узел (Николаевский район), золото, серебро, медь рудные - Среднетемгинский рудный узел (Солнечный район), серебро -Бургалинская рудная площадь (Охотский район).

Роснедра также утвердило примерный перечень месторождений цветных металлов, выставляемых на тендер в 2007 г. В Приморском крае это Августовское месторождение (Дальнегорский городской округ) - свинец, цинк, серебро; Ноябрьское месторождение (Красноармейский район) - свинец, цинк, олово; Ариадненское рудопроявление титана (Дальнереченский район) - титан; Ариадненское россыпное месторождение ильменита (Дальнереченский район) - титан (ильменит россыпной).

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