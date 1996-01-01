Премия для малого бизнеса: пять в одном

В рамках проведения краевой Премии-2006 Администрация Приморского края совместно с Приморской торгово-промышленной палатой и Общественным объединением предпринимателей Приморья объявляют о проведении ежегодного конкурса для предприятий малого бизнеса "Предприниматель Приморья - 2006".

Конкурс будет иметь пять номинаций, охватывая сферу экономики и социальную Приморского края:

"Лучшее предприятие (предприниматель) производственной сферы";

"Лучшее предприятие (предприниматель сферы услуг";

"Лучшее предприятие (предприниматель) в сельском хозяйстве";

"Лучшее инновационное предприятие (предприниматель)";

"Лучшее предприятие (предприниматель) в социальной сфере".

Участниками конкурса могут быть субъекты малого предпринимательства в соответствии с Законом Приморского края от 11 июля 1997 года № 89-КЗ "О поддержке малого предпринимательства в Приморском крае", внесенные в Реестр субъектов малого предпринимательства Приморского края и отвечающие следующим условиям:

- функционируют не менее одного года;

- осуществляют безубыточную деятельность не менее трех последних месяцев;

- не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17.00 30 марта 2007 года направить конкурсную документацию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 16 (отдел поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края).

Состав конкурсной документации:

1) анкета участника конкурса;

2) копия свидетельства о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Приморского края;

3) справка произвольной формы, отражающая критерии конкурсной оценки претендента.

Награждение победителей конкурса состоится в конце апреля 2007 года.

По всем вопросам можно обращаться в отдел поддержки предпринимательства комитета экономического развития Администрации Приморского края по тел.: (4232) 20-54-60, 20-94-13. Также дополнительную информацию о проведении конкурса "Предприниматель Приморья - 2006" можно получить на интернет-странице "Малый бизнес Приморья" официального сайта администрации края www.primorsky.ru и на сайте Издательской компании "Золотой Рог" www.zrpress.ru.