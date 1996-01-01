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Премия для малого бизнеса: пять в одном
В рамках проведения краевой Премии-2006 Администрация Приморского края совместно с Приморской торгово-промышленной палатой и Общественным объединением предпринимателей Приморья объявляют о проведении ежегодного конкурса для предприятий малого бизнеса "Предприниматель Приморья - 2006".
Конкурс будет иметь пять номинаций, охватывая сферу экономики и социальную Приморского края:
"Лучшее предприятие (предприниматель) производственной сферы";
"Лучшее предприятие (предприниматель сферы услуг";
"Лучшее предприятие (предприниматель) в сельском хозяйстве";
"Лучшее инновационное предприятие (предприниматель)";
"Лучшее предприятие (предприниматель) в социальной сфере".
Участниками конкурса могут быть субъекты малого предпринимательства в соответствии с Законом Приморского края от 11 июля 1997 года № 89-КЗ "О поддержке малого предпринимательства в Приморском крае", внесенные в Реестр субъектов малого предпринимательства Приморского края и отвечающие следующим условиям:
- функционируют не менее одного года;
- осуществляют безубыточную деятельность не менее трех последних месяцев;
- не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17.00 30 марта 2007 года направить конкурсную документацию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 16 (отдел поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края).
Состав конкурсной документации:
1) анкета участника конкурса;
2) копия свидетельства о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Приморского края;
3) справка произвольной формы, отражающая критерии конкурсной оценки претендента.
Награждение победителей конкурса состоится в конце апреля 2007 года.
По всем вопросам можно обращаться в отдел поддержки предпринимательства комитета экономического развития Администрации Приморского края по тел.: (4232) 20-54-60, 20-94-13. Также дополнительную информацию о проведении конкурса "Предприниматель Приморья - 2006" можно получить на интернет-странице "Малый бизнес Приморья" официального сайта администрации края www.primorsky.ru и на сайте Издательской компании "Золотой Рог" www.zrpress.ru.
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