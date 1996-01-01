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Представляем номинацию "Социально ответственный бизнес"
В прошлом году впервые по инициативе Администрации Приморского края и Федерации профсоюзов Приморского края была введена третья номинация Премии года "Социально ответственный бизнес". В этом году определять номинантов и победителя будут эксперты Федерации профсоюзов.
О самой номинации, а также о критериях оценки участников рассказывает председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор ПИНСКИЙ.
- Наблюдая подобные конкурсы, мы всегда недоумевали, почему такой критерий, как социальная ответственность бизнеса не принимается во внимание при определении лучшей компании в той или иной отрасли или на той или иной территории.
Общество раздражают те компании, которые, заботясь о своих экономических показателях, не беспокоятся о работниках. Неправильно, когда материальными благами, созданными предприятием, пользуются лишь несколько владельцев компании, а персонал влачит жалкое существование. Зачем городу или краю "успешная" компания, которая выплачивает "черную" зарплату, тем самым лишая своих работников возможности получать в конечном счете нормальную пенсию, пользоваться кредитами, ведь все это очень важно для людей. Мы не можем мириться с теми, кто выбрасывает на улицу людей, когда они, потеряв здоровье, больше не в состоянии трудиться. Мы постоянно задаем себе вопрос, почему в цивилизованных странах миссия компаний формулируется как ступень в процессе улучшения жизни людей, территории и общества в целом, а у нас главное - извлечение прибыли любыми средствами.
Сегодня добросовестные работодатели, выполняющие условия коллективных договоров и соглашений, находятся в худшем положении, нежели их менее ответственные коллеги (поскольку пользуются большими конкурентными преимуществами: ведь им не приходится выполнять условия соглашений). Значит, надо поощрять - и материально, и морально - лучших, то есть социально ответственных работодателей.
Мы приняли решение участвовать в проекте Премия года, так как считаем, что вместе мы можем изменить ситуацию. Наравне с крупными производственными и финансовыми компаниями, мы являемся партнерами Премии года и несем материальные затраты, пропагандируя гуманитарные цели бизнеса. Мы хотим, чтобы о компаниях, которые ведут социально ответственный бизнес, знали.
Среди главных требований к номинантам - забота о персонале, выполнение работодателем обязательств перед людьми, которые у него трудятся. Причем обязательно в рамках коллективного договора, так как именно этот документ готовится сообща, прозрачен и доступен для всего коллектива.
Ведь для чего в конечном счете работает любое производство? На кого рассчитаны товары, которые оно производит, от кого зависят прибыль и качество? Люди - вот главное, ради чего все происходит, люди - самый ценный "ресурс", и на его развитие не нужно жалеть инвестиции. Другое обязательное условие - осуществление необходимых платежей в бюджет и активное участие в городских социальных программах.
Наша задача - сделать так, чтобы быть социально - ответственным стало престижно, чтобы компании, где забота о персонале на первом месте, получали преференции от власти, чтобы бизнесу было выгодно платить вовремя высокую и белую зарплату работникам, обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать трудовые права. И в Приморье есть такие компании, как правило, в них работают профсоюзные организации.
Наша задача - заинтересовать работодателей, владельцев предприятий в установлении партнерских отношений, показать им реальную пользу, которую они могут получить от сотрудничества с профсоюзами. Сегодня в диалоге работодатели и профсоюзы решают не только задачу сохранения социального мира, но еще и задачу обеспечения экономического подъема, роста качества, престижа и оплаты труда. В этом интересы работодателей и профсоюзов совпадают.
Федерация профсоюзов считает необходимым пропагандировать опыт социально ответственных компаний, поэтому вновь стала партнером Премии года-2006.
Сайт премии: premia.zrpress.ru.
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