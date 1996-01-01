Прием заявок на "BIT 2007 - Дальний Восток" завершается

23 февраля завершается прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2007" (BIT 2007).

Как сообщил оргкомитет конкурса, принято уже 15 заявок. Инновационную активность пока проявили только приморцы, хотя приглашения поучаствовать были разосланы во все регионы Дальнего Востока, но Центр научно-технического и инновационно- технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC) не теряет надежды привлечь в качестве участников хотя бы хабаровчан, мечтающих организовать у себя техниковнедренческую ОЭЗ.

Как говорится в пресс-релизе, "пусть вас не вводит в заблуждение название конкурса: разрабатывать новое ракетное топливо или нейронные биологические сети не обязательно". Поучаствовать в конкурсе могут разработчики любой бизнес-идеи, в основе которой лежит "фишка" - технологическая инновация или какое-то другое новшество.

Так, сейчас среди заявок есть проекты по альтернативным источникам энергии, в сфере безопасности, информационных систем, логистики, образования и туризма ("Русская деревня", парк развлечений) и даже страусиная ферма. В конце февраля пройдет публичная презентация проектов перед членами конкурсной комиссии.